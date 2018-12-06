TBMM Başkanı Yıldırım, Kırgızistan Başbakanı Abulgaziyev ile Görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım Kırgızistan Başbakanı Muhammetkaliy Abulgaziyev ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Kırgızistan ziyaretleri devam ediyor. Yıldırım, Kırgızistan Başbakanı Muhammetkaliy Abulgaziyev ile bir araya geldi. İkili heyetler arası toplantı düzenleyerek ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü. Toplantının basına açık bölümünde açıklamalarda bulunan Yıldırım iki ülkenin ilişkilerinde olumlu artışa dikkat çekerek, "Özellikle 2018'in ikinci yarısında itibaren Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinde gözle görülür bir hareketlenme, bir gelişme yaşanmaktadır. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Stratejik İşbirliği Başkanlar Toplantısında ticaret hedefi 1 milyar dolar olarak kondu. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle bunun henüz yarısına bile ulaşmış değiliz. Bu bakımdan, yapılması gereken çok iş oluğunu ifade etmek istiyorum. Bu hedefe erişmek için kısa sürede karma ekonomik komisyon toplantılarının tekrar başlaması için hızlı bir şekilde harekete geçme ihtiyacı var" dedi.

Yapılacak yatırımlar için Türkiye'nin yeterli tecrübeye sahip olduğunun altını çizen Yıldırım, "Özellikle Türkiye büyük altyapı projelerini yapma konusunda ciddi bir tecrübeye sahip. Bu tecrübemizi Kırgızistan'ın havaalanı, demir yolları gibi altyapı projelerinde kullanmayı arzu ediyoruz. Genel bütçe imkanları dışında alternatif finans kaynaklarıyla bu projelerin yapılması için desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - BİŞKEK