TBMM Başkanı Yıldırım, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi ziyaretler için geldiği KKTC'de Girne'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ziyaret için geldiği KKTC'de resmi temaslarının ardından Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etmişti. Şehitlikten sonra TBMM Başkanı Yıldırım'ın durağı Girne'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı oldu. Yıldırım burada Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Yılmaz Yıldırım tarafından karşılandı. Komutanlığın hatıra defterini imzalayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, komutanlığı da gezdi. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığıyla ilgili ve Kıbrıs Barış Harekatıyla ilgili bilgiler alan Yıldırım, 2016'da komutanlığa diktiği fidanın toprağını da yenileyerek fidanı suladı.

(MOŞ-NT-D)

Kaynak: İHA - GİRNE