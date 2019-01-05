TBMM Başkanı Yıldırım: "İzmir'de başlattığımız yürüyüşü 31 Mart'ta Nihat Zeybekçi ve 30 adayımızla zaferle tamamlamaya var mıyız?"

-"İzmir'de ekilen tohumlar meyveye dönecek ve 1 Nisan'da İzmir'de AK Parti hizmet belediyeciliği ile buluşacak diyorum"

-"İzmir'e yakışan 34 İstanbul, 35 İzmir'dir. 31 Mart'ta bunu gerçekleştirmeye var mısınız?"

İZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'deki Halkapınar Spor Salonu'nda AK Parti İzmir İlçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.

Kaynak: İHA