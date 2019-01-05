TBMM Başkanı Yıldırım: "İzmir'de Başlattığımız Yürüyüşü 31 Mart'ta Nihat Zeybekçi ve 30 Adayımızla...
TBMM Başkanı Yıldırım: "İzmir'de başlattığımız yürüyüşü 31 Mart'ta Nihat Zeybekçi ve 30 adayımızla zaferle tamamlamaya var mıyız?" -"İzmir'de ekilen tohumlar meyveye dönecek ve 1 Nisan'da İzmir'de AK Parti hizmet belediyeciliği ile buluşacak diyorum" -"İzmir'e yakışan 34 İstanbul, 35 İzmir'dir.
TBMM Başkanı Yıldırım: "İzmir'de başlattığımız yürüyüşü 31 Mart'ta Nihat Zeybekçi ve 30 adayımızla zaferle tamamlamaya var mıyız?"
-"İzmir'de ekilen tohumlar meyveye dönecek ve 1 Nisan'da İzmir'de AK Parti hizmet belediyeciliği ile buluşacak diyorum"
-"İzmir'e yakışan 34 İstanbul, 35 İzmir'dir. 31 Mart'ta bunu gerçekleştirmeye var mısınız?"
İZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'deki Halkapınar Spor Salonu'nda AK Parti İzmir İlçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.
Kaynak: İHA