TBMM Başkanı Yıldırım: İstifa Konusu Kapanmıştır

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması durumunda, Meclis Başkanlığından istifa edip etmeyeceğine ilişkin tartışmalarla ilgili, "O konu kapanmıştır diye düşünüyorum" dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazetecilerin istifa tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine, "İstifa tartışmaları benim dışımda. O konu kapanmıştır diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu. - Ankara

Kaynak: DHA