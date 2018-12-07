- TBMM Başkanı Yıldırım İranlı Mevkidaşı Laricani ile Görüştü
-- TBMM Başkanı Yıldırım İranlı mevkidaşı Laricani ile görüştüTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım İran'ın başkenti Tahran'da İranlı mevkidaşı Ali Laricani ile görüştü.
-- TBMM Başkanı Yıldırım İranlı mevkidaşı Laricani ile görüştü
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım İran'ın başkenti Tahran'da İranlı mevkidaşı Ali Laricani ile görüştü.
İran'a resmi ziyaret düzenleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım İran'ın başkenti Tahran'da İranlı mevkidaşı Ali Laricani ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.