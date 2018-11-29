TBMM Başkanı Yıldırım, İran Parlamento Başkanı Larijani ile Bir Araya Geldi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran İslam Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Dr. Ali Ardeshır Larijani ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran İslam Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Dr. Ali Ardeshır Larijani ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran İslam Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Dr. Ali Ardeshır Larijani ile İstanbul'da bir otelde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, Yıldırım ve Dr. Ali Ardeshır Larijani görüşme öncesi basına görüntü verdi. - İSTANBUL