TBMM Başkanı Yıldırım İran'da

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran'ın başkenti Tahran'a geldi.

Çin ve Kırgızistan temaslarını tamamlayan TBMM Başkanı Yıldırım, Tahran Mehrabad Havalimanı'nda Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, İran-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Ali Rıza Beygi ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Yıldırım, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve Rusya Federasyonu Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile bir araya gelecek ve ikili temaslarda bulunacak.

Binali Yıldırım yarın da Tahran'da Türkiye, İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan meclis başkanları ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla düzenlenecek "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele" konulu Meclis Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma yapacak.