TBMM Başkanı Yıldırım İran Cumhurbaşkanı Tarafından Kabul Edildi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Tahran'da bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım; İran, Rusya, Türkiye Çin, Pakistan ve Afganistan'ın meclis başkanları ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı "Terörizm ve Aşırıcılıkla Mücadele" konulu toplantıda heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. - TAHRAN