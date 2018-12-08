TBMM Başkanı Yıldırım İran Cumhurbaşkanı Tarafından Kabul Edildi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Tahran'da bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım; İran, Rusya, Türkiye Çin, Pakistan ve Afganistan'ın meclis başkanları ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı "Terörizm ve Aşırıcılıkla Mücadele" konulu toplantıda heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. - TAHRAN