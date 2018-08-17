TBMM Başkanı Yıldırım'ın Görüşme ve Kabulleri
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina ile görüştü.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina ile görüştü.
Yıldırım'ın, Wina ile makamında yaptığı görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Binali Yıldırım, daha sonra Başkanlık Divan Salonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Yıldırım'ın buradaki kabulü de görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.