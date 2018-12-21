TBMM Başkanı Yıldırım ile MHP Lideri Bahçeli görüştü

ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

TBMM Başkanı Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Bahçeli, TBMM Başkanı Yıldırım'ı makam girişinde karşıladı. Görüşme, yaklaşık 15 dakika sürdü.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Yıldırım, "Bugün yeni sistemin ilk bütçesinin son günü. Bugün yapacağımız görüşmelerle 2019 yılı bütçesini Meclis'te onaylamış olacağız. Bu ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Meclis Başkanlığına seçildiğimde Sayın Başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de ona mukabil bu ziyareti gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA