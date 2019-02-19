TBMM Başkanı Yıldırım, Görevinden İstifa Etti
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevinden istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevinden istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.
Edinilen bilgiye göre Yıldırım, TBMM Başkanlığından istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.
Kumbuzoğlu da istifa dilekçesinin işleme konulması için talimat verdi.
Kaynak: AA