TBMM Başkanı Yıldırım, Eski TBMM Başkanları ve Milletvekilleriyle Yemekte Bir Araya Geldi

TBMM Tören Salonu'nda yemeğe katılan eski ve yeni milletvekillerinden detaylar

Eski TBMM Başkanlarından detay

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın salona gelişi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın milletvekilleri ve Eski TBMM başkanları ile tokalaşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi. (1)

Kaynak: AA