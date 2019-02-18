TBMM Başkanı Yıldırım, Eski TBMM Başkanları ve Milletvekilleriyle Yemekte Bir Araya Geldi
TBMM Tören Salonu'nda yemeğe katılan eski ve yeni milletvekillerinden detaylar Eski TBMM Başkanlarından detay TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın salona gelişi TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın milletvekilleri ve Eski TBMM başkanları ile tokalaşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski...
TBMM Tören Salonu'nda yemeğe katılan eski ve yeni milletvekillerinden detaylar
Eski TBMM Başkanlarından detay
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın salona gelişi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın milletvekilleri ve Eski TBMM başkanları ile tokalaşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi. (1)
Kaynak: AA