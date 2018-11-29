TBMM Başkanı Yıldırım: "Eğer İstersek Asya'yı Yeniden Dünyanın Çekim Merkezi Yapar, İnsanlığın...
TBMM Başkanı Yıldırım: "Eğer istersek Asya'yı yeniden dünyanın çekim merkezi yapar, insanlığın umudu haline getirebiliriz"İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi 11. Genel Kurulu'nda konuştu.
TBMM Başkanı Yıldırım: "Eğer istersek Asya'yı yeniden dünyanın çekim merkezi yapar, insanlığın umudu haline getirebiliriz"
İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi 11. Genel Kurulu'nda konuştu