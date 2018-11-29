TBMM Başkanı Yıldırım: "Eğer İstersek Asya'yı Yeniden Dünyanın Çekim Merkezi Yapar, İnsanlığın...

TBMM Başkanı Yıldırım: "Eğer İstersek Asya'yı Yeniden Dünyanın Çekim Merkezi Yapar, İnsanlığın...

TBMM Başkanı Yıldırım: "Eğer istersek Asya'yı yeniden dünyanın çekim merkezi yapar, insanlığın umudu haline getirebiliriz"İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi 11. Genel Kurulu'nda konuştu.

TBMM Başkanı Yıldırım: "Eğer istersek Asya'yı yeniden dünyanın çekim merkezi yapar, insanlığın umudu haline getirebiliriz"

İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi 11. Genel Kurulu'nda konuştu

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