TBMM Başkanı Yıldırım, Diyanet Tv Tanıtım Programına Katıldı (2)
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet TV tanıtım programında konuşması -Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın -TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a hediye takdimi ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet TV tanıtım programına katılarak konuşma yaptı (2)
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet TV tanıtım programında konuşması
-Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın -TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a hediye takdimi ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet TV tanıtım programına katılarak konuşma yaptı (2)
Kaynak: AA