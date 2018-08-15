TBMM Başkanı Yıldırım, Denktaş ile Küçük'ün Kabrini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), eski cumhurbaşkanları Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın mezarlarını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın daveti üzerine ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere geldiği KKTC'de Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabrine çelenk koydu.

İstiklal Marşı'nın okunup Türkiye ve KKTC bayraklarının göndere çekilmesinden sonra Yıldırım, anıt özel defterini imzaladı.

Yıldırım, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Aziz lider Dr. Fazıl Küçük; Kahraman Kıbrıs Türk halkının dirayetli ve özverili önderliğinizde sürdürdüğü şanlı mücadelenin eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak gerçekleştirdiğim ilk ziyaret vesilesiyle huzurunuzdayız.

Bu mücadele sizin ve ebediyete intikal etmiş tüm dava arkadaşlarınızın eşsiz katkılarını bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve ahdi sorumluluklarının bilinciyle geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun."

Yıldırım, daha sonra KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret etti ve anıt mezara çelenk koydu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türkiye ve KKTC bayrakları göndere çekildi.

TBMM Başkanı Yıldırım, anıt özel defterini imzalayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz Denktaş; Kıbrıs Türkünün onuruyla yaşayan bağımsız bir halk uğruna verdiği mücadelenin sonucunda sizin liderliğinizde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan şeref duyuyorum. Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının huzur ve refah içinde varlığını sürdürebilmesini teminen, ana vatan ve garantör ülke olarak, her koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olacağını bir kez daha teyid ediyorum. Gösterdiğiniz kahramanlık ve liderlik daima minnetle ve şükranla anılacaktır. Ruhunuz şad olsun."

Yıldırım'a ziyaretinde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve diğer yetkililer eşlik etti.