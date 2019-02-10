TBMM Başkanı Yıldırım'dan İkinci Abdülhamit Han'ın Vefatının 101. Yıldönümü Mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Osmanlı Sultanı İkinci Abdülhamit Han'ı vefatının 101'inci yıldönümünde yayımladığı mesajla andı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sultan İkinci Abdülhamit Han'ın vefatının 101'inci yılı nedeniyle mesaj yayınladı. Yıldırım, Abdülhamit Han'ı beka alemine irtihal edişinin 101'inci yılı vesilesiyle rahmet, minnet ve şükranla andığını kaydettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yirminci yüzyılın son çeyreğinde padişahlık görevini üstlenen Sultan İkinci Abdülhamit Han, 33 yıl aziz milletimize ve devletimize hizmet etmiş değerli bir devlet adamıydı. Büyük sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kaldığı dönemi aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin başta eğitim ve ulaştırma olmak üzere, sağlık ve haberleşme alanlarında yenileşme ve atılım yapma yılları olmuştur. Ülkemizin istikrarını muhafaza edip, istikbale emin adımlarla götürmek için aldığı önlemler ve yaptığı düzenlemeler, siyasi muhaliflerini müttefik hale getirmiş ve bir ayaklanma neticesinde tahtından indirilmiştir.

Tarihimize parlamenter sistemin banisi olarak da geçen Sultan İkinci Abdülhamit Han, Selanik'te üç yıl tecrit hayatı yaşamak zorunda bırakıldıktan sonra Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hürmet ve muhabbetle yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun." - Ankara

Kaynak: DHA