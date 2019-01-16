TBMM Başkanı Yıldırım'dan İbrahim Tatlıses'e Başsağlığı

– TBMM Başkanı Binali Yıldırım, sanatçı İbrahim Tatlıses'i arayarak, vefat eden annesi Leyla Tatlı için taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, annesi vefat eden sanatçı İbrahim Tatlıses'i arayarak, taziyelerini iletti. Yıldırım ayrıca, ABD'nin New York kentindeki bir benzin istasyonunda çalışan ve benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan sürücü tarafından öldürülen Cemal Dağdeviren'in oğlu Ali Can Dağdeviren'i arayarak, başsağlığı dileklerini iletti. - Ankara

Kaynak: DHA