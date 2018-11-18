TBMM Başkanı Yıldırım'dan Burdur Valiliğine Ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Burdur Valiliğini ziyaret etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) 2018-2019 akademik yılı açılışı, fahri doktora payesi tevcihi ve Diş Hekimliği Fakültesi temel atma töreninin ardından aynı bölgede yapımına devam edilen Türk Hava Kurumu Anaokulunu ziyaret etti. Okulda incelemelerde bulunan Yıldırım, daha sonra Burdur Valiliğine geçti. Vali Hasan Şıldak ve tören mangası tarafından karşılanan Yıldırım, Valilik Özel Defteri'ni imzaladı. Çeşitli hediyelerin verildiği ziyarette Binali Yıldırım, çıkışta gazetecilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretin ardından Yıldırım, bir düğün törenine katılmak için karayoluyla Antalya'ya hareket etti.

(İsa Akar - Mustafa Bürge/İHA)