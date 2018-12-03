TBMM Başkanı Yıldırım, Çin'de Teknoloji Şirketini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Yıldırım, Çin'de Teknoloji Şirketini Ziyaret Etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binalı Yıldırım, burada bir teknoloji şirketini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Çin'de Teknoloji Şirketini Ziyaret Etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binalı Yıldırım, burada bir teknoloji şirketini ziyaret etti. Yetkililerden ürünler hakkında bilgi alan Yıldırım, bazı ürünleri de denedi.

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