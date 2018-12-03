TBMM Başkanı Yıldırım Çin'de
- TBMM Başkanı Yıldırım Çin'dePEKİN - TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e geldi.
- TBMM Başkanı Yıldırım Çin'de
PEKİN - TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binalı Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e geldi. Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Canşu'nun resmi daveti üzerine Çin'e gelen Yıldırım çeşitli temaslarda bulunacak.