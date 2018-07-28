TBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da Ziyaretlerde Bulundu (2)

TBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da Ziyaretlerde Bulundu (2)

KASTAMONU'DA ZİYARETLERDE BULUNDUTBMM Başkanı Binali Yıldırım Çankırı ziyaretinin ardından Kastamonu'ya geçti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da Ziyaretlerde Bulundu (2)

KASTAMONU'DA ZİYARETLERDE BULUNDU

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çankırı ziyaretinin ardından Kastamonu'ya geçti. Kentte ilk olarak valilik ziyaretinde bulunan Binali Yıldırım, daha sonra belediyeyi ziyaret etti. Her iki ziyaret basına kapalı şekilde gerçekleşti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, iş insanı Hüseyin Üster'in oğlunun nikah törenine katılmak üzere Kastamonu'dan ayrılarak Ilgaz'a geçti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et