TBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da Ziyaretlerde Bulundu (2)

KASTAMONU'DA ZİYARETLERDE BULUNDU

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çankırı ziyaretinin ardından Kastamonu'ya geçti. Kentte ilk olarak valilik ziyaretinde bulunan Binali Yıldırım, daha sonra belediyeyi ziyaret etti. Her iki ziyaret basına kapalı şekilde gerçekleşti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, iş insanı Hüseyin Üster'in oğlunun nikah törenine katılmak üzere Kastamonu'dan ayrılarak Ilgaz'a geçti.