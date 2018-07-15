TBMM Başkanı Yıldırım: "Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıl dönümüdür. Bugün hainlerin, kalleşlerin, darbecilerin başının ezildiği TBMM'nin gurur günüdür"

-"Mukaddes değerlerimizi FETÖ'cü alçakların hain emellerine teslim etmedik. O gece TBMM bir kez daha gazi oldu. Başarıyla verdiğimiz mücadelenin başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'dır"

ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" fotoğraf sergisinin açılışında konuştu.