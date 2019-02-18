TBMM Başkanı Yıldırım: "Bugün İtibarıyla TBMM Başkanlığı Görevimden Çekileceğim"
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi.
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi. (1)
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim"
Kaynak: AA