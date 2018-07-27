TBMM Başkanı Yıldırım: Bu Millete Tehdit Sökmez (2)

İZMİR'de bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, ev hapsi şartıyla tahliye edilen rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili olarak ABD'nin, Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerini eleştirdi. Yıldırım, "Bu millete tehdit sökmez. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devleti, Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmeyi arzu ediyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Mersinli Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, ABD'den rahip Andrew Craig Brunson konusunda Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidi ile ilgili olarak da açıklama yaptı. Yıldırım, "Bu millete tehdit sökmez. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devleti, Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmeyi arzu ediyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım. Türkiye'yi tehdit etmeden önce Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin de faili olan FETO'nun Amerika'da elini kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan muhafaza edildiğini de unutmamalıdır. Amerika bir hukuk devletiyse Türkiye de bir hukuk devletidir. Dolayısıyla hukukun kararına saygı göstermek durumundadır. Bizim tavsiyemiz, artık bu ucuz tehdit lisanını Amerika'nın bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak, 15 Temmuz'dan sonra bunun yollarına bakması gerekir" diye konuştu.

Bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin hatırlatılması üzerine ise Yıldırım, "Seçim öncesi bu konu yoğun bir şekilde kamuoyunda gündeme geldi. O sırada buna biz kayıtsız kalmadık. 'Seçim sonrası yapacağımız işler arasında olacak' dedik. ve nihayet Meclis tatile girmeden bu konuda bir düzenleme yaptı. Ancak orta ve uzun vadede daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç var. Önümüzdeki zaman diliminde Meclis bunun üzerine kafa yoracak, ilgili kurumlarla koordineli olarak bu konuyu çözecektir. Zira 5.5 milyonun üzerinde askerlik çağına gelmiş genç vatandaşlarımız var. Bunların geleceğine yönelik plan yapmaları lazım, karar vermeleri, bunun için de önlerini görmeleri lazım" dedi.

YUNANİSTAN'A BAŞSAĞLIĞI

Yangın ve sel felaketi yaşanan Yunanistan'a da İzmir'den başsağlığı mesajı gönderen Binali Yıldırım, "Yunanistan son günlerde sıkıntılar içinde. Yangın felaketi, hayatını kaybeden insanlar var, yaralılar var. Dolayısıyla Yunan halkına, komşu Türk halkının üzüntülerini, ölenlere başsağlığı mesajını iletiyoruz. Bu zor günlerde acılarını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - İzmir