TBMM Başkanı Yıldırım: "Bu Meclis Cumhuriyetin Temellerinin Atıldığı Yerdir"

TBMM Başkanı Yıldırım: "Bu Meclis Cumhuriyetin Temellerinin Atıldığı Yerdir"

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın milletvekilleri ile tokalaşması TBMM - TBMM Genel Kurulu 28. Meclis Başkanını seçmek üzere toplandı.

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın milletvekilleri ile tokalaşması TBMM - TBMM Genel Kurulu 28. Meclis Başkanını seçmek üzere toplandı. Üçüncü turun ardından TBMM Başkanı seçilen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, teşekkür konuşması yaptı. (3)

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