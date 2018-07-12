TBMM Başkanı Yıldırım: "Bu Meclis Cumhuriyetin Temellerinin Atıldığı Yerdir"

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın milletvekilleri ile tokalaşması TBMM - TBMM Genel Kurulu 28. Meclis Başkanını seçmek üzere toplandı. Üçüncü turun ardından TBMM Başkanı seçilen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, teşekkür konuşması yaptı. (3)