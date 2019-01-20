TBMM Başkanı Yıldırım, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'na Katıldı

İSTANBUL (İHA) – TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım. Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı. Dernek yönetimi ve üyeleri tarafından karşılanan Binali Yıldırım, salona girdiğinde yoğun ilgi gördü. Binali Yıldırım, salon girişinde yanına gelen yaşlı bir adamla kucaklaştı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuşan Yıldırım, "Bayburtlu ister de hayır diyebilir miyiz? Ne diyor halk ozanımız. 'Bir yanım Erzincan benden Bayburtlu.' Bayburt, Rus işgaline karşı Kop'ta geçilmez demiş ve orada onları durdurmuş. Ama şimdi Kop geçiliyor. 6 bin metrelik iki tane tünelle geçiliyor. Sandık kurulmuş, oylar atılmış, böyle sandıklar kurulacak. 31 Mart'ta kurulacak seçimde Bayburt ne diyor. Dernek kurmak sorumluluk duygusu, memlekete sahip çıkma sevdasıdır. Bayburtlular sahip çıktınız ve bugünlere taşıdınız. Bu yaptığın işi çok anlamlı buluyorum. Bunlar para kazandırmaz. Dernekçilik fedakarlık demektir, dernekçilik bir menfaat kapısı demek değildir. Bayburt her zaman bizim yüzümüzü güldürdü, bayrağımızı indirmedi, ezanlarımızı dindirmedi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA