TBMM Başkanı Yıldırım, Basın Mensuplarına Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "TBMM yeni dönemde yapacağı çalışmalarla yürütmenin elini rahatlatacak yasal düzenlemelerin yanı sıra demokrasimizin daha da geliştirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha da arttırılması yönünde gayret edecek." dedi.

TBMM Başkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini memleketi Erzincan'na yapan Başkan Yıldırım Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Tören mangası tarafından valilik önünde karşılanan Yıldırım, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı ziyaret ettikten sonra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Kısa süre önce memleketinize Başbakan olarak geldiniz bu gün TBMM Başkanı olarak neler hissediyorsunuz' sorusuna, TBMM Başkanı Yıldırım,

" Hayat devam ediyor, yani iki ay önce başka bir konumdaydık bu gün başka bir konumdayız konumumuz sıfatımız ne olursa olsun ülkemiz için milletimiz için elimizden geldiğince tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. TBMM'nin değişen sistemle oluşan yeni mecliste başkan olarak görev yapmak ben bir onur bir şeref olarak görüyorum." dedi

TBMM'de yapılacak çalışmalarla yürütmenin elinin rahatlayacağını söyleyen Yıldırım,"Yeni dönemde inşallah TBMM yapacağı çalışmalarla çok daha yürütmenin elini rahatlatacak yasal düzenlemelerin yanı sıra demokrasimizin daha da geliştirilmesi hak ve özgürlüklerin dahada arttırılması yönünde gayret edecek. Denge denetleme ve yasal faaliyetlerini uzlaşma kültürünü geliştirerek az münakaşa çok müzakere yöntemini belirleyerek sürdüreceğiz." diye konuştu.

TBMM'nin çalışmalarını sürdürdüğünü iki kanun teklifinin bulunduğunu meclis tatile girmeden yasalaştırmayı planladıklarını söyleyen Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü; "

"Meclisimiz hala çalışmaya devam ediyor, önünde iki kanun teklifi var birincisi önümüzdeki hafta ele alınacak ağırlıklı olarak bildiğiniz gibi olağan üstü hal sona erdi. Olağan üstü hal sona erince gerek FETÖ'yle gerekse terörle mücadele konusunda bir boşluk oluşmaması için bazı düzenlemeler yapılıyor, bu düzenlemelere ihtiyaç var. Dolayısıyla o maddeler görüşülecek. İkin teklifte bu gün verildi. Burada da bedelli askerlikle ilgili bir düzenleme söz konusu aynı zamanda sağlık çalışanlarını ilgilendiren ve sporda şiddetin önlenmesine yönelik yine güvenlik boyutu olan düzenlemeler yer alıyor. İnşallah bunları da meclis tatile girmeden önce önümüzdeki hafta yasalaştırma imkanımız olacak." dedi.

Yıldırım, beraberindekilerle birlikte basına kapalı olarak 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaşı makamında ziyaret etti.