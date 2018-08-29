- TBMM Başkanı Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

BAKÜ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sarayında basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çeşitli boyutları ile iki ülke arasındaki işbirliği konularının yanı sıra, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.