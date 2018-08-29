TBMM Başkanı Yıldırım, Azerbaycan Başbakanı Memmedov ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile bir araya geldi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı Azerbaycan'da görmekten memnunluk duyduğunu vurgulayan Nevruz Memmedov, "Halkımızda, biz de TBMM Başkanı'nı Azerbaycan'da ağırlamaktan memnunluk duyuyoruz. Siz kardeş ülkeye geldiniz ve bizim için bu çok güzel bir geleneğe çevrilmiştir. Bu geleneği devam ettiriyorsunuz. Bu bizim ülkelerimiz, halklarımız, dünya için bir örnektir" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında güzel bir gelenek olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, "Bu geleneği yeni göreve başlayan Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı, bütün bakanlar Azerbaycan'ı ve Kuzey Kıbrıs'ı öncelikle ziyaret ederler. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz ve bugün dost, kardeş Azerbaycan'a beraberimdeki arkadaşlarla ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan - Türkiye arasındaki ilişkiler dünyada müstesna diyeceğimiz bir ilişkidir. İki devlet, bir millet anlayışıyla her konuda resmiyeti bir tarafa bırakarak her türlü meselemizi konuşuyoruz, görüşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bu sene 3 defa Türkiye'yi ziyaret etti. Onların attığı bu yolda bizler de meclisler arasında, hükümetler arasında ilişkileri daha da geliştirmek için gereken çabayı, gayreti göstereceğiz. Özellikle Azerbaycan-Türkiye arasında ciddi anlamda stratejik projeler var. Bu projeler birer-birer hayata geçiriliyor" dedi. - BAKÜ