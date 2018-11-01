TBMM Başkanı Yıldırım Arjantin Ulusal Kongresi Şeref Defteri'ni İmzaladı
- TBMM Başkanı Yıldırım Arjantin Ulusal Kongresi Şeref Defteri'ni imzaladı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım Arjantin Ulusal Kongresi Şeref Defteri'ni imzaladı.
- TBMM Başkanı Yıldırım Arjantin Ulusal Kongresi Şeref Defteri'ni imzaladı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım Arjantin Ulusal Kongresi Şeref Defteri'ni imzaladı.
Arjantin'e resmi ziyaret düzenleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım Arjantin Ulusal Kongresi Şeref Defteri'ni imzaladı.