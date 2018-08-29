TBMM Başkanı Yıldırım: "Alacağımız S-400 Füzeleri Hiçbir Zaman NATO Ülkesine Tehdit Değildir"

400 füzeleri hiçbir zaman NATO ülkesine tehdit değildir" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan temasları kapmasında Azerbaycan'ın İctimai TV (İTV)ye açıklamalarda bulundu. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tek kelime ile mükemmel olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bizim üzüntülerimiz de bir, sevinçlerimiz de bir, geleceğimiz de bir. Ülkelerimizin, halklarımızın refahı için, huzuru için her iki devletim hükümetleri, meclisleri çok yakın çalışma içindeler. Önümüzdeki yıllarda bunu daha da ileri taşıyacağız. Çok büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Enerji projeleri, demiryolu projeleri, petro-kimya, rafineri projeleri. Bunlar sadece Azerbaycan için değil, Türkiye için değil bölge için çok önemli faaliyetler" dedi.

Bölgenin kritik bir dönemden geçtiğini belirten Yıldırım, "Suriye'de, Irak'ta yaşananlar ve Amerika'nın Rusya'ya, İran'a uyguladığı bazı ambargolar, Türkiye'ye yönelik olumsuz tutum ve davranışları. Bizim bölge ülkeleri olarak daha yakın bir çalışma içerisine girmemiz gerekiyor. Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak mecburiyetinde, milletinin güvenliğini sağlamak mecburiyetinde. Bunun için etkin savunma sistemine ihtiyaç var. Biz bir NATO ülkesiyiz. İsterdik ki, biz bu ihtiyaçlarımızı NATO üyesi diğer ülkelerden alabilelim. Alamadık, alamayınca Türkiye'ni savunmasız mı bırakacağız. Biz de tedbirimizi aldık. Alacağımız S-400 füzeleri hiçbir zaman NATO ülkesine tehdit değildir. Bizim kendi savunma ihtiyacımızı karşılamak içindir. Amerika verseydi, NATO'daki diğer Avrupa ülkeleri verseydi bir böyle bir yola gitmezdik. Bu tercihten ziyade mecburiyet olarak gerçekleşti. Bunu ihtiyaç halinde caydırıcı amaçla kullanacağız. Özellikle Güney sınırımızdan gelen roketler, füzeler onları karşılamak, durdurmak için kullanacağız. Türkiye'nin bunun dışında başka bir niyeti olamaz. Yunanistan geçmişte bunu aldı. Yunanistan'da bir NATO ülkesi. Ona bir şey söylenmiyor. Türkiye alınca, niye aldın diye soru soruluyor. Türkiye egemen bir devlet, kararı kendi verir. Verdiği kararın da arkasında durur" diye konuştu.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının geri verilmediği takdirde Ermenistan'la ilişkileri normalleşmesinin zor olduğunu belirten Yıldırım,"Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri ile Türkiye-Ermenistan ilişkilerini bir birinden ayrı tutmuyoruz. Yani Ermenistan'la ilişkiler düzelecekse önce Ermenistan-Azerbaycan arasındaki meseleler hallolması gerekiyor. Türkiye'de aynı zamanda ilişkileri düzeltmesi lazım. Aksi çok mümkün değil. Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal etmiş durumda. Dağlık Karabağ sorununun çözülmesi lazım. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması gerekiyor. AGİT, BM ve diğer birleşmiş mekanizmalar daha etkin çalışarak bu meseleyi çözmeleri lazım. Bunlar çözülmeden ilişkilerin normale dönmesini beklemek boştur, beyhudedir. Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi çok zordur. BM gittikçe etkisiz bir kurum haline dönüşüyor. Uluslararası sorunlara çözüm üretmekte artık çaresiz kalmaya başladı. Sebebi BM'nin yapısı. Bu yapıyla küresel barış sağlanamaz. Bu mekanizmanın mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor ki, bölgesel ve küresel barış kolayca sağlana bilsin" ifadelerini kullandı. - BAKÜ