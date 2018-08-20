TBMM Başkanı Yıldırım, Aile Kabristanını Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım inşaatı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu. Yıldırım, daha sonra Çengelköy Mezarlığında aile kabristanını ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Üsküdar da inşaatı devam eden Çamlıca Camii'de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Binali Yıldırım daha sonra Çengelköy Mezarlığında aile kabristanını ziyaret etti. Yıldırım, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini de ziyaret ederek dua dua ettikten sonra bir vatandaşın defin merasimine katıldı. - İSTANBUL