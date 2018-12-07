TBMM Başkanı Yıldırım, Ahıska Türkleriyle Bir Araya Geldi (1)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşları ve Ahıska Türklerinin temsilcileriyle, bir araya geldi.

Yıldırım, buradaki konuşmasında, Ahıskalı Türkler ile Anadolu'daki Türklerin mesafeye bakmaksızın her zaman birbirini bulduğunu ifade etti.

"Bizler kalpleri bir atan insanlarız." diyen Yıldırım, Türkiye'nin hem Kırgızistan'a hem de burada yaşayan Ahıska Türklerine destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin Kırgızistan'a sağladığı bedelsiz sağlık hizmetlerinde Ahıskalı Türklerin öncelikli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, Ahıska Türklerinden eğitim ve siyasette aktif olmalarını istedi.

Ahıska Türklerine zararlı akımlara karşı birlikte hareket etmeleri uyarısında bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye 15 Temmuz'da alçak bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu darbe girişimin arkasında, Pensilvanya'da bulunan FETÖ'nün başı bulunuyor. Büyük bedel ödedik ancak ay yıldızlı bayrağımızı indirtmedik, ezanımızı dindirtmedik, alçaklara hak ettikleri dersi milletimiz verdi. Bayrağımızı, dinimizi kitabımızı kullanarak alçak emellerine alet etmişlerdir. İstiyoruz ki dostlarımız, kardeşlerimiz aynı bedeli ödemesin.

Bu gibi ucu, kökleri dışarıda olan hain girişimlere asla prim vermeyin. Bunlara karşı çok tetikte olmanızı özellikle istirham ediyorum. Çocuklarımızın bunlar tarafından zehirlenmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz."

Yıldırım ve beraberindeki TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sabri Öztürk, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Türk iş insanlarının ve Ahıskalıların sorunları dinledi.

TBMM Başkanı Yıldırım'a geleneksel Kırgız kıyafeti giydirildi, hediyeler verildi.