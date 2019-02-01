TBMM Başkanı Yıldırım'a Cuma Namazı Çıkışı Yoğun İlgi

TBMM Başkanı Yıldırım'a cuma namazı çıkışı yoğun ilgi

Vatandaşlar Yıldırım ile fotoğraf çektirmek için sıraya girince izdiham yaşandı

İSTANBUL - TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cuma namazı için geldiği camide vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Caminin girişinde ve çıkışında vatandaşlarla selamlaşan Yıldırım, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla tek tek resim çekinirken bu sırada izdiham yaşandı.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Ümraniye'de İMES Sanayi Sitesi Camii'nde kıldı. Yıldırım'ı camiye gelişi sırasında Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Camiye girişte yoğun ilgi ile karşılaşan Yıldırım, camiye kadar güçlükle ilerledi. Yıldırım'a vatandaşların gösterdiği bu ilgi cami çıkışında da devam etti. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar ile cep telefonu ile görüntü çeken vatandaşlar izdihama neden oldu. Yaşanan kalabalığı rağmen vatandaşları geri çevirmeyen TBMM Başkanı Yıldırım, bir çok vatandaşla fotoğraf çektirdi. Bir ara yanına gelen ihtiyar bir amca ve torunu ile sohbet eden Yıldırım, aynı şekilde gelen fotoğraf çektirme istediğini de geri çevirmeyerek fotoğraf çektirdi. İMES Sanayi Sitesi'ndeki esnafla yemekte bir araya gelen Yıldırım, programın bulunduğu alana varıncaya kadar kalabalıktan güçlükle ilerledi.

Kaynak: İHA