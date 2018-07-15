TBMM Başkanı Yıldırım: "15 Temmuz gecesi sokaklardaki vatandaşlarımız Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez... Her bir mezhepten, meşrepten, her bir etnik gruptan herkes buradaydı. Sağcısı solcusu, zengini fakiri, muhalefeti iktidarı yoktu. Ay yıldızlı bayrağın altında toplanan aziz milletimiz vardı."