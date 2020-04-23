TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve...
TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve kararlılığıyla ayağa kalkan, adeta küllerinden yeniden doğan Türkiye, bugün daha güçlü, daha coşkulu ve daha diridir.
23.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:18
TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve kararlılığıyla ayağa kalkan, adeta küllerinden yeniden doğan Türkiye, bugün daha güçlü, daha coşkulu ve daha diridir."
Kaynak: AA