TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve... TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve kararlılığıyla ayağa kalkan, adeta küllerinden yeniden doğan Türkiye, bugün daha güçlü, daha coşkulu ve daha diridir.

TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve kararlılığıyla ayağa kalkan, adeta küllerinden yeniden doğan Türkiye, bugün daha güçlü, daha coşkulu ve daha diridir." Kaynak: AA