TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için...
TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için naftalin basan Türkiye, bugün küresel salgın karşısında çaresiz kalan devletlere tıbbi yardımda bulunmaktadır.
23.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:16
TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için naftalin basan Türkiye, bugün küresel salgın karşısında çaresiz kalan devletlere tıbbi yardımda bulunmaktadır."
Kaynak: AA