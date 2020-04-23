TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için...
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TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için...

TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için naftalin basan Türkiye, bugün küresel salgın karşısında çaresiz kalan devletlere tıbbi yardımda bulunmaktadır.

23.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:16
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için naftalin basan Türkiye, bugün küresel salgın karşısında çaresiz kalan devletlere tıbbi yardımda bulunmaktadır."

Kaynak: AA

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