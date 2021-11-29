TBMM Başkanı Şentop, yurda dönmek üzere İspanya'dan ayrıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop, yurda dönmek üzere İspanya'dan ayrıldı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Şentop, yurda dönmek üzere İspanya'dan ayrıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurul toplantıları için üç gündür bulunduğu İspanya'nın başkenti Madrid'den ayrıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurul toplantıları için üç gündür bulunduğu İspanya'nın başkenti Madrid'den ayrıldı.

Şentop ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssündeki havaalanından havalandı.

TBMM Başkanı Şentop'u, İspanya'daki temasları boyunca birlikte olduğu Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar uğurladı.

Şentop, Madrid'den ayrılmadan önce Azerbaycan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'nın ev sahipliğinde organize edilen gala yemeğine katıldı.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title