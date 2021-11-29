TBMM Başkanı Şentop, yurda dönmek üzere İspanya'dan ayrıldı
AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurul toplantıları için üç gündür bulunduğu İspanya'nın başkenti Madrid'den ayrıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurul toplantıları için üç gündür bulunduğu İspanya'nın başkenti Madrid'den ayrıldı.
Şentop ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssündeki havaalanından havalandı.
TBMM Başkanı Şentop'u, İspanya'daki temasları boyunca birlikte olduğu Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar uğurladı.
Şentop, Madrid'den ayrılmadan önce Azerbaycan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'nın ev sahipliğinde organize edilen gala yemeğine katıldı.
AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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