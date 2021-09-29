TBMM Başkanı Şentop, Yunus Emre'den Seçme Şiirler kitabının tanıtımını yaptı - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Yunus Emre'den Seçme Şiirler kitabının tanıtımını yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop, Yunus Emre'den Seçme Şiirler kitabının tanıtımını yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Türkçe-Kazakça olarak basılan Yunus Emre'den Seçme Şiirler kitabının tanıtımını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Türkçe-Kazakça olarak basılan Yunus Emre'den Seçme Şiirler kitabının tanıtımını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Nurlan Nıgmatullin ile Uluslararası Türk Akademisi tarafından hazırlanan Türkçe ve Kazakça olarak basılan Yunus Emre'den Seçme Şiirler kitabının tanıtımını yaptı.

Etkinliğe, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, Türkistan Bölge Valisi Ömirzak Şökeyev, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan ve Türkiye milletvekilleri, kardeş ülkelerden devlet ve fikir insanları ile aydınlar katıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali yaptı.

Türk Akademisi'nin Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında hazırladığı özgün yayında tanınmış Kazak şairi Svetkali Nurjan'ın yaptığı edebi tercümeleri, Yunus Emre şiirlerinin aslıyla birlikte sunulurken, kitapta Yunus Emre şiirlerinin daha önce yayınlanmamış yeni tercümeleri de yer alıyor.

Kurdele kesme töreninin ardından konuşan Şentop, Yunus Emre ruhunun kendi üstadı Hoca Ahmet Yesevi'nin makamının bulunduğu Türkistan'a gelmesinin çok önemli bir olay olduğunu kaydetti.

Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Nurlan Nıgmatullin, bu önemli etkinliğin iki ülke arasında kardeşlik bağların daha da pekiştiğinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Etkinlik sonunda seçkin konuklara Akademi tarafından yayınlanan değerli eserler hediye edildi.

Yunus Emre'nin vefatının 700. Yıldönümü vesilesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılını "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan etmiş, UNESCO, bilge şair Yunus Emre'yi dünya genelinde anma kararı almıştı. - TÜRKİSTAN

TBMM Başkanı Şentop, Yunus Emre'den Seçme Şiirler kitabının tanıtımını yaptı

TBMM Başkanı Şentop, Yunus Emre'den Seçme Şiirler kitabının tanıtımını yaptı

TBMM Başkanı Şentop, Yunus Emre'den Seçme Şiirler kitabının tanıtımını yaptı

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Haber: TBMM Başkanı Şentop, Yunus Emre'den Seçme Şiirler kitabının tanıtımını yaptı - Haberler
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