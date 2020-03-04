TBMM Başkanı Şentop: Yunan güvenlik güçlerinin tutumunu kınıyorum
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TBMM Başkanı Şentop: Yunan güvenlik güçlerinin tutumunu kınıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum" dedi.

04.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:02
TBMM Başkanı Şentop: Yunan güvenlik güçlerinin tutumunu kınıyorum

TBMM Başkanı , "Sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum" dedi. 

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından, Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere müdahalesine yönelik fotoğrafları paylaştı. Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesini kınayan Şentop, "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum. Avrupalı devletler, destekledikleri Yunanistan'ın bu vahşi tavrından utanç duymalı" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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