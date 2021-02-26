TBMM Başkanı Şentop, Yücel Teşkilatı'ndan 4 genci idam edilişlerinin yıl dönümünde andı
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TBMM Başkanı Şentop, Yücel Teşkilatı'ndan 4 genci idam edilişlerinin yıl dönümünde andı

26.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:20
TBMM Başkanı Şentop, Yücel Teşkilatı'ndan 4 genci idam edilişlerinin yıl dönümünde andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Makedonya'da yaşayan Müslüman Türklerin kurduğu Yücel Teşkilatı'ndan 4 gencin idam edilişinin yıl dönümünde anma mesajı yayınladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Makedonya'da yaşayan Müslüman Türklerin kurduğu Yücel Teşkilatı'ndan 4 gencin idam edilişinin yıl dönümünde anma mesajı yayınladı.

Şentop, Twitter hesabından, "Kuzey Makedonya'da yaşayan Müslüman Türklerin milli ve manevi değerlerini korumak için kurulan Yücel Teşkilatı'ndan 4 genç, 27 Şubat 1948'de sosyalist Yugoslavya yönetimi tarafından idam edildi. Son sözleri, 'Milletimizin kurbanıyız' ve 'Yaşasın Türkiye' oldu. Ruhları şad olsun." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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