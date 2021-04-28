TBMM Başkanı Şentop, YTB Başkanı Eren ve Almanya'dan gelen STK yöneticilerini kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, YTB Başkanı Eren ve Almanya'dan gelen STK yöneticilerini kabul etti

Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ülkemizi, bayrağımızı, vatandaşlarımızı ve devlet mallarımızı hedef alan eylemler karşısında dik durmamız, birlik içinde kanun ve nizam çerçevesinde hareket etmemiz elzemdir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ülkemizi, bayrağımızı, vatandaşlarımızı ve devlet mallarımızı hedef alan eylemler karşısında dik durmamız, birlik içinde kanun ve nizam çerçevesinde hareket etmemiz elzemdir." dedi.

Şentop, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ile Almanya'dan gelen 9 Türk sivil toplum kuruluşu (STK) yöneticisini kabul etti.

Buradaki konuşmasında 2021'in, Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü olduğuna işaret eden Şentop, 60 sene önce, istihdam amacıyla Anadolu'dan Almanya'ya giden, yaklaşık 1,5 milyonu Almanya vatandaşlığına sahip 3 milyona yakın insanın yerini dördüncü nesle bırakmaya başladığını söyledi.

Bu kişilerin, Türkiye'nin, dünyada her millete nasip olmayan zenginliği olduğunu vurgulayan Şentop, bu durumun Türkiye'nin sorumluluğunu artırdığını, dünyanın neresinde bir vatandaşı meşakkat yaşarsa, bütün imkanlarıyla orada olmanın boyunlarının borcu olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Mustafa Şentop, Türkiye'ye muhabbetle bağlı olan herkesin kendileri için eşit derecede kıymetli olduğunu, bu bağlamda Almanya'daki Türk vatandaşlarının hayatlarını kolaylaştıracak adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu noktada, Avrupa'daki Türklerin nabzını tutan sizlerin, noksanlıkların vaki olduğu hallerde resmi makamlarımızla yapıcı diyalog ve iş birliği içinde çözmeye çalışmanız gerekir. Meclis'te milletvekillerimiz ve biz her zaman sizlerin emrindeyiz." diye konuştu.

STK'lerin Türkiye'yi yakından takip ettiklerini belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizi, bayrağımızı, vatandaşlarımızı ve devlet mallarımızı hedef alan eylemler karşısında dik durmamız, birlik içinde kanun ve nizam çerçevesinde hareket etmemiz elzemdir. Ulusal ve yerel düzeydeki siyasetçilerle, kanaat önderleriyle her daim temas içinde olmalı, bizzat bulunduğunuz ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel hayatına aktif katılım sağlamalısınız. Modern medya imkanlarından geniş biçimde istifadeyle, yaşadığınız ülkelerdeki kamuoylarını bilgilendirmek sizlerin de vazifesidir.

Almanya'daki Türk toplumu bu şekilde güçlenecektir. Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak, Almanya'daki Türklerin siyaset ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda daha güçlü konuma sahip olmaları için onları teşvik etmenizin, eşgüdüm ve ahenk içinde yönlendirmenizin önemli olduğu kanaatindeyim."

TBMM Başkanı Şentop, YTB Başkanı Eren ve Almanya'dan gelen STK yöneticilerini kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, YTB Başkanı Eren ve Almanya'dan gelen STK yöneticilerini kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, YTB Başkanı Eren ve Almanya'dan gelen STK yöneticilerini kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, YTB Başkanı Eren ve Almanya'dan gelen STK yöneticilerini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var
Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti
Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti
Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hülya Avşar Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop, YTB Başkanı Eren ve Almanya'dan gelen STK yöneticilerini kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 18:38:45. #1.15#

title