TBMM Başkanı Şentop, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Şentop, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında "Üniversite adayı gençlerimiz ve aileleri bu hafta sonu sınav heyecanı yaşayacak. Bütün gençlerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA