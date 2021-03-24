TBMM Başkanı Şentop, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Erdoğan'ı tebrik etti
24.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:33
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeniden Genel Başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeniden Genel Başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Şentop, 7'nci Olağan Büyük Kongre'de AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebriklerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan