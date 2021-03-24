TBMM Başkanı Şentop, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Erdoğan'ı tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeniden Genel Başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.