Tbmm başkanı şentop: yeni paradigmalarla kendi görüşümüzü oluşturmalıyız

26.09.2019 18:23

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin dünyaya yeni paradigmalarla bakabileceği oryantalizmin etkisinden kurtulmuş olarak sosyal bilimler alanında öğretim yapacağı bir anlayışa ihtiyacı olduğunu söyledi. Şentop, "Bizim yeni paradigmalarla kendi dünya görüşümüzü oluşturmamız gerekli" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde 2019- 2010 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Edebiyat Fakültesinde öğrencilere ilk dersi veren Şentop, kendisinin de siyasete atılmadan önce 18 yıl öğretim üyeliği yaptığını hatırlattı. Şentop, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin kuruluşu itibarıyla 1'inci yılı olmasına rağmen kurumun Ankara'nın en eski en köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

"Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin bir tarafı itibarı ile yenilik bir tarafı itibarıyla kök ve derinlik taşıyan bir yönü var. Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında geçtiğimiz 15-20 yıl içinde önemli gelişmeler oldu. 2002 yılında Türkiye'de üniversite sayısı 76'ydı. Bugün itibarıyla 129 devlet üniversitesi, 73 vakıf üniversitesi toplam 202 üniversite lisans ve lisansüstü eğitim veriyor. 5 tane üniversitede ön lisans üzerine kurulu olmak üzere toplam 207 üniversitemiz var. Yükseköğretimde 7 milyon 750 binin üzerinde öğrencimiz var. Bu sayı Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 9'unu temsil ediyor; bu sayı dünyada birçok ülkenin toplam nüfusundan fazla bir sayı. Tabii Türkiye'de orta öğretimde ve ilköğretimde öğrenim görenlerin sayısı da 18 milyonun üzerinde. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin genç ve yetişen bir nüfusunun olduğunu görüyoruz."

'YENİ ŞEYLER SÖYLEYECEK TOPRAKLARIN İNSANIYIZ'

Şentop, Türkiye'nin dünyaya yeni paradigmalarla bakabileceği oryantalizmin etkisinden kurtulmuş olarak sosyal bilimler alanında öğretim yapacağı bir anlayışa ihtiyacı olduğunu kaydetti. Şentop, "Bizim yeni paradigmalarla kendi dünya görüşümüzü oluşturmamız gerekli. Günümüz üzerinden dünyayı ve Türkiye dışındaki dünyayı anlamaya çalışan bir sosyal bilimler çalışması ortaya koymaya ihtiyacımız var. Bunun pratikte sıkıntılarını yaşıyoruz. Bizim etrafımızdaki komşularımız dahil olmak üzere yoğun, ilişki içinde olduğumuz birçok ülke ile ilgili sahayı anlamamıza imkan verecek ciddi çalışmamız yok. Değişen bir dünyadayız. Dünyanın önemli bir kavşak noktasındayız. Türkiye açısından yıldızının parladığı bir dönemi yaşıyoruz. Batıda üretilen çıktıların geliştirici çoğaltıcısı değil, önümüzdeki yeni paradigmaların oluşturacağı, dünyaya yeni şeyler söyleyecek toprakların insanı olduğumuzu unutmamalıyız. Gençlerimizi de bu yönde geliştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Programda TBMM Başkanı Şentop, Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin ile birlikte üniversiteye birincilikle yerleşen öğrencilere plaket verdi.

Kaynak: DHA