TBMM Başkanı Şentop: "Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclis'teki tüm partilerin bu tartışmanın...
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TBMM Başkanı Şentop: "Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclis'teki tüm partilerin bu tartışmanın...

03.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:19
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclis'teki tüm partilerin bu tartışmanın içinde olması doğru olacaktır.

TBMM Başkanı Şentop: "Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclis'teki tüm partilerin bu tartışmanın içinde olması doğru olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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