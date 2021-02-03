TBMM Başkanı Şentop: "Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclis'teki tüm partilerin bu tartışmanın...
03.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:19
TBMM Başkanı Şentop: "Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclis'teki tüm partilerin bu tartışmanın içinde olması doğru olacaktır.
TBMM Başkanı Şentop: "Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclis'teki tüm partilerin bu tartışmanın içinde olması doğru olacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu