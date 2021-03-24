TBMM Başkanı Şentop: "(Yeni anayasa) Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir."
24.03.2021 22:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:48
TBMM Başkanı Şentop: "(Yeni anayasa) Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir.
TBMM Başkanı Şentop: "(Yeni anayasa) Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu