TBMM Başkanı Şentop: "(Yeni anayasa) Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir."
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TBMM Başkanı Şentop: "(Yeni anayasa) Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir."

24.03.2021 22:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:48
TBMM Başkanı Şentop: '(Yeni anayasa) Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir.'

TBMM Başkanı Şentop: "(Yeni anayasa) Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir.

TBMM Başkanı Şentop: "(Yeni anayasa) Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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