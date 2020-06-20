TBMM Başkanı Şentop: Yassıada teklifiyle yaralar sarılmış olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop: Yassıada teklifiyle yaralar sarılmış olacak

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Yassıada kanun teklifi, salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek.

TBMM Başkanı Şentop: Yassıada teklifiyle yaralar sarılmış olacak
20.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:35

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Yassıada kanun teklifi, salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Teklif ile yaralar sarılmış olacak" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da ziyaretlerde bulunup, incelemeler yaptı. Şentop, ilk olarak Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ile görüştü. Oda meclis üyelerinin de bulunduğu görüşmede, Şentop, Yassıada kararlarının yok sayılmasıyla ilgili kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu hatırlatarak, "Yassıada teklifi, salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Teklif ile yaralar sarılmış olacak" dedi.YENİDEN KISITLAMA UYARISIArdından Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden Şentop, Başkan Sami Kayın ve ilçe başkanları ile biraraya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışan ve üreten kesimin sıkıntılar yaşadığını ifade eden Şentop, Türkiye'nin bu mücadelede birçok ülkeye kıyasla başarılı olduğunu vurguladı. Şentop, vakaların artması halinde yeniden kısıtlamalara gidilebileceği konusunda uyarıda bulundu.TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra yapımı süren Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Proje Müdürü Versan Tanatmış'tan bilgi aldı.İncelemenin ardından açıklama yapan Şentop, "Bitmesi için gayret gösterilmişti. Haziran'da bitirilip, faaliyete geçirilecekti.  Ama salgın dolayısıyla çalışmalar yavaşladı. İnşallah 15 Eylül'de devreye alınacak. Tekirdağ'ımız için büyük bir ihtiyaç. 3 farklı binada hastane hizmeti veriliyor. Bu hastanelerin biraraya getirilmesi hem de modernizasyonu, yeni cihazların getirilmesi, şu anda bulunmayan birimlerin açılması suretiyle 480'di. Şimdi 566 yataklı hastane olarak 15 Eylül'den itibaren Tekirdağlı vatandaşlara hizmet verecek. Biz de bu çalışmaları görmek için ziyaret ettik. Çalışmalar iyi gidiyor. Bir aksaklık olmayacak. İnşallah 15 Eylül'de devreye alacağız" dedi.Şentop,  Meclis Başkanlığı seçim sürciyle ilgili olarak da "Resmi süreç henüz başlamadı. 2 Temmuz itibarıyla resmi takvim başlayacak. Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri, arkadaşlarımızın destekleri, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin destek ifadesiyle beraber, inşallah bu süreci başarılı ve olumlu bir şekilde tamamlamayı ümit ediyoruz" dedi.

Şentop, daha sonra karayolu ile İstanbul'a hareket etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Haber
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Bakan Akar, 'Fransız savaş gemisine taciz' iddiasına sert yanıt verdi
Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Günlük burç yorumları 20 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
'Bırakmam seni' kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Bülent Uygun Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Lgs Kaza Milli
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop: Yassıada teklifiyle yaralar sarılmış olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 18:20:07. #1.14#
title