TBMM Başkanı Şentop: Yassıada teklifiyle yaralar sarılmış olacak
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TBMM Başkanı Şentop: Yassıada teklifiyle yaralar sarılmış olacak

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Yassıada kanun teklifi, salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek.

TBMM Başkanı Şentop: Yassıada teklifiyle yaralar sarılmış olacak
20.06.2020 16:16 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:20

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Yassıada kanun teklifi, salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Teklifle yaralar sarılmış olacak" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da ziyaretlerde bulunup, incelemeler yaptı. Şentop, ilk olarak Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ile görüştü. Oda meclis üyelerinin de bulunduğu görüşmede, Şentop, Yassıada kararlarının yok sayılmasıyla ilgili kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu hatırlatarak, "Yassıada teklifi, salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Teklif ile yaralar sarılmış olacak" dedi.

YENİDEN KISITLAMA UYARISIArdından Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden Şentop, Başkan Sami Kayın ve ilçe başkanları ile bir araya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışan ve üreten kesimin sıkıntılar yaşadığını ifade eden Şentop, Türkiye'nin bu mücadelede birçok ülkeye kıyasla başarılı olduğunu vurguladı. Şentop, vakaların artması halinde yeniden kısıtlamalara gidilebileceği konusunda uyarıda bulundu.TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra yapımı süren Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Proje Müdürü Versan Tanatmış'tan bilgi aldı.İncelemenin ardından açıklama yapan Şentop, "Bitmesi için gayret gösterilmişti. Haziran'da bitirilip, faaliyete geçirilecekti.  Ama salgın dolayısıyla çalışmalar yavaşladı. İnşallah 15 Eylül'de devreye alınacak. Tekirdağ'ımız için büyük bir ihtiyaç. 3 farklı binada hastane hizmeti veriliyor. Bu hastanelerin bir araya getirilmesi hem de modernizasyonu, yeni cihazların getirilmesi, şu anda bulunmayan birimlerin açılması suretiyle 480'di. Şimdi 566 yataklı hastane olarak 15 Eylül'den itibaren Tekirdağlı vatandaşlara hizmet verecek. Biz de bu çalışmaları görmek için ziyaret ettik. Çalışmalar iyi gidiyor. Bir aksaklık olmayacak. İnşallah 15 Eylül'de devreye alacağız" dedi.Şentop, Meclis Başkanlığı seçim süreciyle ilgili olarak da "Resmi süreç henüz başlamadı. 2 Temmuz itibarıyla resmi takvim başlayacak. Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri, arkadaşlarımızın destekleri, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin destek ifadesiyle beraber, inşallah bu süreci başarılı ve olumlu bir şekilde tamamlamayı ümit ediyoruz" dedi.

Şentop, daha sonra karayolu ile İstanbul'a hareket etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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