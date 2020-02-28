TBMM Başkanı Şentop: "Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya...
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TBMM Başkanı Şentop: "Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya...

Meclis'in olağanüstü toplanması talebi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Şentop: "(Meclis'in olağanüstü toplanması talebi) Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya çağıramayacağım.

28.02.2020 19:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:25
TBMM Başkanı Şentop:

Meclis'in olağanüstü toplanması talebi

TBMM Başkanı 'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Şentop: "(Meclis'in olağanüstü toplanması talebi) Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya çağıramayacağım. Salı günü, hem verilecek bilgilerin niceliği hem de niteliği bakımından Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair kanaatim var."

Kaynak: AA


Haber Videosu

: TBMM Başkanı Şentop: "Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya...
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